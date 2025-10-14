Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw brennt auf Parkplatz

Haren (ots)

Am Montagnachmittag, 13. Oktober 2025, geriet gegen 17:35 Uhr auf dem Parkplatz einer Physiotherapiepraxis an der Wesuweer Hauptstraße in Haren ein geparkter Pkw Dodge Nitro in Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Freiwillige Feuerwehr Haren den Brand bereits gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum ursächlich für das Feuer. Der Pkw wurde dabei vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Haren war unter der Leitung von Tim Hermes mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

