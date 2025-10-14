Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Bäckerei

Haren (ots)

Zwischen Sonntagabend, 12. Oktober 2025, 17:40 Uhr, und Montagmorgen, 13. Oktober 2025, 4:40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei am Neuer Markt in Haren eingebrochen.

Die Unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Neuen Marktes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.

