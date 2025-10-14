Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Bäckerei
Haren (ots)
Zwischen Sonntagabend, 12. Oktober 2025, 17:40 Uhr, und Montagmorgen, 13. Oktober 2025, 4:40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei am Neuer Markt in Haren eingebrochen.
Die Unbekannten Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
Die Polizei Haren bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Neuen Marktes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell