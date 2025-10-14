Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Pedelec aus Scheune entwendet - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

wischen Sonntag, dem 12. Oktober 2025, 15:00 Uhr, und Montag, dem 13. Oktober 2025, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in Werlte.

Aus dem Gebäude entwendeten sie ein Pedelec der Marke "Kettler" und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

