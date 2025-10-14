Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B403

Nordhorn (ots)

Am Montagabend, dem 13. Oktober 2025, kam es kurz nach 20 Uhr auf der Bundesstraße 403 in Nordhorn, in Höhe des Klosters Frenswegen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passat die B403 in Richtung Neuenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Audi A6 eines 42-jährigen Fahrers zusammen.

Der 64-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B403 mehrere Stunden voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Nordhorn und Neuenhaus mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

