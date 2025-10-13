Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Unfallflucht auf der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Hoogstede (ots)

Am Montagmorgen, dem 13. Oktober 2025, kam es gegen 6:35 Uhr auf der Hauptstraße in Hoogstede zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf war in Richtung Hoogstede unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Dieser überfuhr die Mittellinie, sodass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeikommissariat Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell