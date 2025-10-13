Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Meppen (ots)
Am Sonntag, dem 12.10.2025, kam es gegen 14:43 Uhr auf der Landesstraße 47 in Meppen zu einem Verkehrsunfall.
Ein 31-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Suzuki aus Richtung Mühlenberg in Fahrtrichtung Fullener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.
Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell