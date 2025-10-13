PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Sonntag, dem 12.10.2025, kam es gegen 14:43 Uhr auf der Landesstraße 47 in Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Suzuki aus Richtung Mühlenberg in Fahrtrichtung Fullener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 08:06

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus - Bohrhammer entwendet

    Werlte (ots) - Zwischen 6:35 Uhr und 17:45 Uhr kam es am Sonntag, dem 12.10.2025, in der Hans-Hoppe-Straße in Werlte zu einem Einbruch in ein derzeit renoviertes Wohnhaus, das sich im Rohbauzustand befindet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Grundstück und betrat das Gebäude über den rückwärtigen Bereich. Aus dem Haus entwendete er einen hochwertigen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:04

    POL-EL: Heede - Wohnhausbrand

    Heede (ots) - Sonntagnacht, 12. Oktober, kam es gegen 23:30 Uhr in der Fasanenstraße in Heede zu einem Wohnhausbrand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das unbewohnte Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Das Feuer griff in der Folge auf eine angrenzende Scheune über. Die Feuerwehren aus Heede, Dörpen, Dersum und Surwold waren mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:34

    POL-EL: Meppen - Unfallflucht, Opel Corsa beschädigt

    Meppen (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa. Der Opel stand auf dem Tedox-Parkplatz an der Fürstenbergstraße und wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren