Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht, Opel Corsa beschädigt

Meppen (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Opel Corsa. Der Opel stand auf dem Tedox-Parkplatz an der Fürstenbergstraße und wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 zu melden. /mal

