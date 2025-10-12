Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Koppel in Sögel ein. Gegen 18.50 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich durch Aufbrechen einer rückseitig gelegenen Tür Zugang zum Wohnhaus. Zur Höhe des Sachschadens und zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952-93450 mit der Polizeidienststelle in Sögel in Verbindung zu setzen. /mal

