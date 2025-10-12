Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Spielhalle an der Meppener Straße

Geeste (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, drangen Unbekannte in die Spielothek an der Meppener Straße in Geeste ein. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Verglasung der rückwärtigen Eingangstür ein und betraten die Spielhalle. Durch Auslösen der Alarmanlage wurde die Nebelanlage aktiviert und die Täter mutmaßlich bei der Tatausführung gestört. Sie verließen die Spielhalle letztlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 zu melden. /mal

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell