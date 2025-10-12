PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Spielhalle an der Meppener Straße

Geeste (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, drangen Unbekannte in die Spielothek an der Meppener Straße in Geeste ein. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Verglasung der rückwärtigen Eingangstür ein und betraten die Spielhalle. Durch Auslösen der Alarmanlage wurde die Nebelanlage aktiviert und die Täter mutmaßlich bei der Tatausführung gestört. Sie verließen die Spielhalle letztlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 12.10.2025 – 09:28

    POL-EL: Sögel - Rauchentwicklung in Abfallverwertungsbetrieb

    Sögel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.00 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma an der Schlosserstraße in Sögel festgestellt. Nach ersten Ermittlungen ist in einem Restmüllhaufen aus bislang ungeklärter Ursache ein Schwelbrand entstanden. Die örtliche Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. /mal Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:55

    POL-EL: Vrees - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise zu Tätern erbeten

    Vrees (ots) - Am Freitag, zwischen etwa 17.50 Uhr und 18.02 Uhr, drangen mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter in ein Wohnhaus am Dosenweg in Vrees ein. Die Täter drangen über eine zum rückseitigen Garten gelegene Tür zunächst in die Garage ein und gelangten durch die Garage in das angeschlossene Wohnhaus. Es wurde eine Spardose mit Bargeld ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:54

    POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus

    Werlte (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Holder in Werlte. Mehrere Räume wurden vermutlich durch den oder die Täter betreten. Angaben zum Diebesgut und entstandenen Schaden liegen noch nicht vor. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben ...

    mehr
