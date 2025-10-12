Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Rauchentwicklung in Abfallverwertungsbetrieb
Sögel (ots)
Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.00 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma an der Schlosserstraße in Sögel festgestellt. Nach ersten Ermittlungen ist in einem Restmüllhaufen aus bislang ungeklärter Ursache ein Schwelbrand entstanden. Die örtliche Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. /mal
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell