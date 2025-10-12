POL-EL: Sögel - Rauchentwicklung in Abfallverwertungsbetrieb

Vrees (ots) - Am Freitag, zwischen etwa 17.50 Uhr und 18.02 Uhr, drangen mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter in ein Wohnhaus am Dosenweg in Vrees ein. Die Täter drangen über eine zum rückseitigen Garten gelegene Tür zunächst in die Garage ein und gelangten durch die Garage in das angeschlossene Wohnhaus. Es wurde eine Spardose mit Bargeld ...

mehr