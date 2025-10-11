Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Wohnhaus

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Holder in Werlte. Mehrere Räume wurden vermutlich durch den oder die Täter betreten. Angaben zum Diebesgut und entstandenen Schaden liegen noch nicht vor. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05951-995300 mit der Polizei in Werlte in Verbindung zu setzen. /mal

