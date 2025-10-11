Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Einbrüche auf Campinganlage

Niederlangen (ots)

Zwischen dem 27. September und dem gestrigen Freitag kam es auf dem Campingplatz an der Straße Latherfähr zu insgesamt drei Einbruchstaten in Wohn- bzw. Campingwagen. In einem Fall konnte der bislang unbekannte Täter vermutlich in den Wohnwagen eindringen. Bei den weiteren Taten blieb es beim Versuch. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. An allen Wohnwagen entstand leichter Sachschaden. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter 05931-9490 mit der Polizei in Meppen in Verbindung zu setzen. /mal

