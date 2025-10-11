PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Haren (ots)

Am Freitag wurde der Rettungsleitstelle gegen 17.45 Uhr der Brand eines Wohnhauses an der Forststraße im Ortsteil Wesuwe gemeldet. Bei Eintreffen erster Kräfte der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Haren und Rütenbrock waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Wehrleuten zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort, ein derzeit leerstehendes Wohnhaus, wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend eingeschätzt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05932-72100 bei der Polizei in Haren zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

