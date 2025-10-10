Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung nach Frieda Lübberink beendet
Nordhorn (ots)
Die seit Mittwochnachmittag (8. Oktober) vermisste 74-jährige Frieda Johanna Lübberink aus Nordhorn wurde nach einer erneuten Absuche im Wohnheim aufgefunden. Sie wird derzeit medizinisch betreut.
Die Polizei Nordhorn bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise. Die veröffentlichten Bilder der Vermissten werden hiermit gelöscht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell