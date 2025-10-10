Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung nach Frieda Lübberink beendet

Nordhorn (ots)

Die seit Mittwochnachmittag (8. Oktober) vermisste 74-jährige Frieda Johanna Lübberink aus Nordhorn wurde nach einer erneuten Absuche im Wohnheim aufgefunden. Sie wird derzeit medizinisch betreut.

Die Polizei Nordhorn bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise. Die veröffentlichten Bilder der Vermissten werden hiermit gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell