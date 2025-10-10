Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, kam es gegen 17:35 Uhr auf der Nordstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 38-jähriger Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Nordstraße in Richtung Georgstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 9b beabsichtigte er, die Fahrbahn zu queren, und übersah dabei den Pkw einer 31-jährigen Fahrerin eines Seat Leon. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme zeigte sich der Mann gegenüber den eingesetzten Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst unkooperativ.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

