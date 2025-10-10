Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf

A30 - Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

Schüttorf / A30 (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, kam es zwischen 16:46 Uhr und 16:50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt im Bereich des Autobahnkreuzes Schüttorf. Die Fahrt begann an der Anschlussstelle Schüttorf-Nord auf der A30 und führte über die A31 bis zur Anschlussstelle Schüttorf-Ost.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Daher ist davon auszugehen, dass mehrere Verkehrsteilnehmer das Verhalten des flüchtenden Fahrzeugs wahrgenommen haben oder möglicherweise durch dieses gefährdet beziehungsweise behindert wurden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen VW Crafter (Transporter), der von einem 21-jährigen Fahrer geführt wurde. Warum der junge Fahrer zunächst vor der Kontrolle flüchtete ist bislang noch unklar.

Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908/9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell