Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Klein Berßen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Firma an der Kirchstraße in Klein Berßen eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendete mehrere hochwertige Arbeitsgeräte sowie verschiedene Elektrogeräte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch* in Klein Berßen besteht, bei dem in der Nacht zu Mittwoch mehrere Pedelecs und ein E-Scooter gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6134004

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell