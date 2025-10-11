Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfälle und Vollsperrung der BAB 31

Wietmarschen (ots)

Ein Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Norden hat gestern Nachmittag zu einer Vollsperrung und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Insgesamt waren in den Verkehrsunfall drei Autos verwickelt und es wurden vier Personen leicht verletzt. Gegen 15.38 Uhr fuhr der 37-jährige Fahrer einer Mercedes E-Klasse mit deutscher Zulassung auf den vor ihm verlangsamenden Pkw eines ebenfalls 37-jährigen Mannes auf. In der Folge fuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Audi auf den bereits verunfallten Mercedes auf. Die Insassen des Audi und der Mercedesfahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die A31 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, sowie Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Erst gegen 17:15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Bereich der Rettungsgasse kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Abschleppfahrzeug. Hier entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Weiterhin wurde die Rettungsgasse missbräuchlich durch einen Verkehrsteilnehmer genutzt. Der Autofahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Die Autobahnpolizei verhängte gegen ihn eine gebührenpflichtige Verwarnung. /mal

