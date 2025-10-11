Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Kindertagesstätte

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Donnerstag, etwa 15.00 Uhr, bis zum Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlichen Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der von-Behring-Straße in Nordhorn. Die hintere Notausgangstür wurde durch den oder die Täter gewaltsam geöffnet. Aus der KiTa wurden etwa 660 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Handlungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden. /mal

