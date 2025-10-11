Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung an Kiosk
Meppen (ots)
Zwischen Donnerstagabend, 22.00 Uhr, und Freitag, etwa 6.15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des Kioskes an der Straße Auf der Herrschwiese mit einem Stein ein. Aus dem Kiosk wurden vermutlich keine Gegenstände gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-9490 zu melden. /mal
