POL-EL: Vrees - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise zu Tätern erbeten

Vrees (ots)

Am Freitag, zwischen etwa 17.50 Uhr und 18.02 Uhr, drangen mindestens zwei bislang unbekannte männliche Täter in ein Wohnhaus am Dosenweg in Vrees ein. Die Täter drangen über eine zum rückseitigen Garten gelegene Tür zunächst in die Garage ein und gelangten durch die Garage in das angeschlossene Wohnhaus. Es wurde eine Spardose mit Bargeld entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden wird durch die Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zu den Tätern liegen Videoaufzeichnungen vor, die es noch weiter auszuwerten gilt. Mögliche Tatzeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961-9260 bei der Polizeidienststelle in Papenburg zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

