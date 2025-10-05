Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin berauscht

Saalfeld (ots)

Schleiz. Am Sonntag, 05.10.2025 führten Polizeibeamte der PI Saale-Orla gegen 08:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich Crispendorf durch. Dabei stellten die Beamten, ausgehend von der 27-Jährigen Autofahrerin, Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von 1,6 Promille den Anfangsverdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Pößneck durchgeführt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, darüber hinaus wurde ihr Fühererschein sichergestellt.

