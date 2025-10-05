PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführerin berauscht

Saalfeld (ots)

Schleiz. Am Sonntag, 05.10.2025 führten Polizeibeamte der PI Saale-Orla gegen 08:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich Crispendorf durch. Dabei stellten die Beamten, ausgehend von der 27-Jährigen Autofahrerin, Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von 1,6 Promille den Anfangsverdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Pößneck durchgeführt. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, darüber hinaus wurde ihr Fühererschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 08:49

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Kradfahrer

    L2384 - Bucha/Hohenwarte (ots) - Ein 26-jähriger befuhr am Tag der deutschen Einheit mit einer KTM kurz nach 17 Uhr die L2384 aus Richtung Bucha kommend in Fahrtrichtung Hohenwarte. Drei Pkw`s befuhren die Staumauer des Hohenwartestausees aus Richtung Lothra kommend in Richtung L2384. An der Einmündung bogen alle drei Fahrzeuge nach rechts in Richtung Bucha ab. Der ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 08:27

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Beinaheunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

    Saalfeld (ots) - Am Tag der deutschen Einheit konnte gegen 20:00 Uhr in der Saalfelder Knochstraße durch eine Streifenwagenbesatzung ein Beinaheunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw beobachtet werden. Der Fahrradfahrer fuhr ohne Licht von der Alte Gehegestraße nach rechts in die Knochstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 08:22

    LPI-SLF: Radfahrer alkoholisiert

    Föritztal (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Radfahrer in Rottmar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil der anschließende Atemalkoholtest einen Wert von ca. 1,80 Promille ergab, erhielt der junge Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: ...

    mehr
