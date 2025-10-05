Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Kradfahrer

L2384 - Bucha/Hohenwarte (ots)

Ein 26-jähriger befuhr am Tag der deutschen Einheit mit einer KTM kurz nach 17 Uhr die L2384 aus Richtung Bucha kommend in Fahrtrichtung Hohenwarte. Drei Pkw`s befuhren die Staumauer des Hohenwartestausees aus Richtung Lothra kommend in Richtung L2384. An der Einmündung bogen alle drei Fahrzeuge nach rechts in Richtung Bucha ab. Der letzte Pkw überholte nach dem Scheitelpunkt der Kurve die beiden vorrausfahrenden Fahrzeuge. Der Kradfahrer kann eine Frontalkollision verhindern und weicht nach rechts auf die gepflasterte Bankette aus, kollidierte jedoch mit dem Seitenspiegel mit der Fahrerseite der überholenden Pkw. In der Folge verliert der Kradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad und kollidiert mit der Felswand. Er kommt zu Fall, verletzt sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw, vermutlich ein VW mit auswärtigem Kennzeichen, entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0258410 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell