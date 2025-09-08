PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tank aufgebohrt +++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen +++ Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Tank aufgebohrt,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, Sonntag, 07.09.2025, 19:10 Uhr bis 20:30 Uhr

(da)Am Sonntag haben Unbekannte den Tank eines Transporters aufgebohrt und so Kraftstoff entwendet. Der weiße Peugeot Boxer stand zwischen 19.10 Uhr und 20.30 Uhr in der Hauptstraße, als sich der oder die Täter daran zu schaffen machten und mehrere Liter Kraftstoff abzapften. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, Bundesstraße 456 (Saalburgchaussee) bei Bad Homburg, Sonntag, 07.09.2025, 09:19 Uhr

(sn)Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Bundesstraße 456 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Ein Audi, ein Renault und ein Seat befuhren in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 456 aus Fahrtrichtung Saalburg kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Der 35-jährige Audi Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin die hinter ihm fahrende 34-jährige Renault Fahrerin aus dem Hochtaunuskreis nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf das Fahrzeug auffuhr. Auch der 24-jährige Seat Fahrer aus dem Hochtaunuskreis schaffte es nicht mehr bis zum Stillstand zu bremsen und fuhr ebenfalls auf. Die Fahrer blieben allesamt unverletzt. Im Audi wurde eine 53-jährige Mitfahrerin, im Renault ein 6-jähriges Kind und im Seat eine 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Renault und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 55.000 Euro.

3. Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt, Landesstraße 3025 / Bundesstraße 275 bei Schmitten im Taunus, Sonntag, 07.09.2025, 16:25 Uhr

(sn)Am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt, als ein PKW von der B275 auf die L3025 einbog. Gegen 16:25 Uhr befuhr der 85-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Limburg-Weilburg die L3025 aus Richtung Hunoldstal in Richtung B275. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus dem Wetteraukreis die B275 aus Richtung Altweilnau in Richtung Usingen. Der PKW-Fahrer bog nach ersten Ermittlungen nach links ab, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu achten. Der Motorradfahrer stürzte mit seiner Ducati und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Ducati war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell