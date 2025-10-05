Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Beinaheunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

Saalfeld (ots)

Am Tag der deutschen Einheit konnte gegen 20:00 Uhr in der Saalfelder Knochstraße durch eine Streifenwagenbesatzung ein Beinaheunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw beobachtet werden. Der Fahrradfahrer fuhr ohne Licht von der Alte Gehegestraße nach rechts in die Knochstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Knochstraße aus Richtung Stadtmitte kommenden, in Richtung Tiefer Weg fahrenden, Pkw. Der Pkw-Fahrer musste ausweichen und konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Die Polizeibeamten stoppten den Fahrradfahrer und führten eine Verkehrskontrolle mit ihm durch. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Mit dem 50-jährigen Fahrradfahrer wurde eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration durchgeführt. Des Weiteren wurde Anzeige gegen den Fahrradfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Aufgrund dieser Tatsache sucht die Polizei Saalfeld nun nach weiteren Zeugen, welche den Beinaheunfall beobachtet haben. Der Fahrzeugführer wird ebenfalls gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0258439 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell