PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Lichte (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen Radfahrer in Lichte, der durch seine auffällige Fahrweise verdächtig erschien. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit. Der 46-jährige Radfahrer erreichte einen Wert von knapp zwei Promille und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 02:35

    LPI-SLF: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

    Remptendorf (ots) - Am Samstag, den 04.10.2025 gegen 01:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Verkehrskontrolle eines VW Fahrers in der Ortslage Eliasbrunn / Remptendorf durchgeführt. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellte sich heraus, dass der 42-jährige sein Fahrzeug unter Einfluss von Cannabis führte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme wurde ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 02:08

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Pößneck (ots) - Am Freitag Abend gegen 21:15 Uhr wurde ein 45-jähriger VW-Fahrer in Pößneck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 16:01

    LPI-SLF: Gemeinschaftlicher Angriff auf Kirmesbesucher?

    Lichte (ots) - Schmerzhaft endete der Heimweg für einen Besucher der Brutsackkermse im Neuhäuser Ortsteil Lichte in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend. Nach eigenen Angaben stieß dieser in den frühen Morgenstunden in der Lichtetalstraße auf eine überschaubare Personengruppe. Fortfolgend wurde er derart zu Boden gestoßen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die zuständige Polizeidienststelle ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren