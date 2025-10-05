Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr
Lichte (ots)
Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen Radfahrer in Lichte, der durch seine auffällige Fahrweise verdächtig erschien. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheit. Der 46-jährige Radfahrer erreichte einen Wert von knapp zwei Promille und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
