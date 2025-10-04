Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Remptendorf (ots)
Am Samstag, den 04.10.2025 gegen 01:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Verkehrskontrolle eines VW Fahrers in der Ortslage Eliasbrunn / Remptendorf durchgeführt. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellte sich heraus, dass der 42-jährige sein Fahrzeug unter Einfluss von Cannabis führte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
