Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gemeinschaftlicher Angriff auf Kirmesbesucher?

Lichte (ots)

Schmerzhaft endete der Heimweg für einen Besucher der Brutsackkermse im Neuhäuser Ortsteil Lichte in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend. Nach eigenen Angaben stieß dieser in den frühen Morgenstunden in der Lichtetalstraße auf eine überschaubare Personengruppe. Fortfolgend wurde er derart zu Boden gestoßen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die zuständige Polizeidienststelle ermittelt in alle Richtungen und bittet mögliche Zeugen, sich über die bekannten Erreichbarkeiten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

