Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Drei Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs
Saale-Orla-Kreis (ots)
Im Laufe des Montags wurden insgesamt drei Verkehrsteilnehmer im Saale-Orla-Kreis kontrolliert, die jeweils unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Kurz nach 09 Uhr morgens wurde ein 40-Jähriger in Görkwitz angehalten. Ein Drogenvortest lieferte Hinweise auf eine Amphetamin-Beeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme erfolgte.
Rund 1,5 Stunden später wurde ein 21-Jähriger in Schleiz kontrolliert, auch bei ihm zeigte der Vortest eine Drogenbeeinflussung an.
Und am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 36-Jähriger, ebenfalls in Schleiz, einer Kontrolle unterzogen. Auch in seinem Fall zeigte der Test ein "positives" Ergebnis, sodass auch hier eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.
Es wird in allen drei Fällen gemäß § 24a II StVG ermittelt.
