Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwedung von nicht gesicherten E-Bike-Teilen

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 10 Uhr, stellte ein Mann sein grau-schwarzes E-Bike: "Hai Bike", ALLTRACK 8.5 29 i750Wh 12-G SX Eagle am unteren Bahnhof in der Saalbahnstaße in Pößneck ab und fuhr mit dem Zug weiter. Als er gegen Mitternacht zurückkehrte, konnte er nur noch das Vorderrad und seinen Helm feststellen, die er mit einem Schloss an einem festen Bauteil gesichert hatte. Der Hauptteil des E-Bikes war jedoch durch einen bis jetzt unbekannten Täter entwendet worden. Auf dem Rahmen befindet sich eine gelbe Aufschrift.

Zeugen die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Beuteguts oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nr. 03663 4310 zu melden!

Fahrräder oder E-Bikes sollten stets im Rahmenbereich durch ein hochwertiges Schloss, mit festen Bauteilen verbunden werden, um es potentiellen Dieben möglichst schwer zu machen, diese zu entwenden.

