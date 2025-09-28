Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme
Sonneberg (ots)
Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunglück auf der Neustadter Straße in Sonneberg. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer verlor aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Fahrbahnmitte. Dort fuhr er auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der leicht verletzte Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus verbracht.
