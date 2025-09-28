Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Spendenbox aufgebrochen - Zeugen gesucht
Saalfeld (ots)
Am Freitag gegen 17:30 Uhr wurde eine aufgebrochene Spendenbox im Eingangsbereich des Bergfriedparks in Saalfeld festgestellt. Die Box wurde durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen und das darin enthaltene Spendengeld entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Aufbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.
