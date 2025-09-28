PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Spendenbox aufgebrochen - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr wurde eine aufgebrochene Spendenbox im Eingangsbereich des Bergfriedparks in Saalfeld festgestellt. Die Box wurde durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen und das darin enthaltene Spendengeld entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Aufbruch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

