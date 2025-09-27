PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 26.09.2025 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem Vekehrsunfall mit Personenschaden, im Bereich der Kurzackerstraße in Pößneck. Eine 65-jährige Fahrerin des PKW Audi befuhr die Kurzackerstraße, aus Richtung Neustädter Straße kommend, bergauf und beabsichtigte nach links in die Flurstaße abzubiegen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin einen ihr entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer, welcher daraufhin mit der rechten PKW-Front kollidierte und über die Motorhaube abrollte. Durch den Unfall erlitt der Fahrradfahrer Prellungen und Hämatome am Körper. Weiterhin entstanden am PKW und am Carbonfahrrad erhebliche Sachschäden (in einer geschätzten Gesamtschadenshöhe von 15.000 Euro) wodurch die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

