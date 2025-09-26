PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Seniorin Opfer von Trickbetrug - Polizei warnt erneut und gibt wichtige Hinweise nach Betrug

Pößneck/ Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonnenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 81-jährige Seniorin in Pößneck Opfer eines Trickbetruges.

Zuvor hatten unbekannte Täter telefonisch Kontakt zu der Frau aufgenommen. Ein Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Um das Vermögen der Seniorin zu schützen, bot er an, Bargeld und Schmuck "in Sicherheit" zu bringen.

Gutgläubig übergab die 81-Jährige am Nachmittag einem unbekannten Mann rund 15.000 Euro. Der Täter nahm das Geld entgegen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich um einen Mann mit südländischem Aussehen sowie Backen- und Kinnbart. Hinweise zu einem möglichen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser sowie weiteren Telefon-Betrugsmaschen :

Legen Sie bei verdächtigen Anrufen, die mit Geld- oder Schmuckforderungen oder der Herausgabe persönlicher Bankdaten verbunden sind, sofort auf.

Kontaktieren Sie anschließend unverzüglich die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines vermeintlichen Betruges geworden sein, zögern Sie bitte nicht aus Scham, die Polizei zu informieren. Eine schnelle Mitteilung ist entscheidend, damit Ermittlungen und gerichtliche Maßnahmen eingeleitet werden können - mitunter mit der Chance, das gestohlene Geld zurückzuerhalten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:55

    LPI-SLF: Steinschlag auf der B90 - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 90 zwischen Groschwitz und Eichfeld zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten sich Steine eines Hanges, die sich in der Folge über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Mehrere Fahrzeuge fuhren in beide Fahrtrichtungen über die Steine. Bei drei Pkw wurden die Reifen so stark beschädigt, ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:47

    LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Kaulsdorf (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 bei Eichicht ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr die Kulmbacher Straße in Fahrtrichtung Hockerode. Etwa 50 Meter vor dem Ortsausgang Eichicht kam es zu stockendem Verkehr, sodass er sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren