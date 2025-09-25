PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger

Sonneberg (ots)

Seit Dienstagabend wird die 17-jährige Nyaputtekchan Koak aus einer Jugendeinrichtung in Sonneberg- wie bereits mehrfach in der Vergangenheit geschehen- vermisst. Das Mädchen ist unbekannten Aufenthaltes und wird wie folgt beschrieben:

   - weiblich, 17 Jahre, südsudanesisch
   - schlank, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare (trägt 
     möglicherweise eine blonde Perücke)
   - goldene Halskette
   - führt grauen Rollkoffer mit sich
   - starke Raucherin

Hinweise zum Verbleib des Mädchens nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

