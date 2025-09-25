Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger
Sonneberg (ots)
Seit Dienstagabend wird die 17-jährige Nyaputtekchan Koak aus einer Jugendeinrichtung in Sonneberg- wie bereits mehrfach in der Vergangenheit geschehen- vermisst. Das Mädchen ist unbekannten Aufenthaltes und wird wie folgt beschrieben:
- weiblich, 17 Jahre, südsudanesisch - schlank, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare (trägt möglicherweise eine blonde Perücke) - goldene Halskette - führt grauen Rollkoffer mit sich - starke Raucherin
Hinweise zum Verbleib des Mädchens nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.
