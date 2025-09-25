Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung
Katzhütte (ots)
Am Mittwochnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in Katzhütte, Schwarzburger Straße durchgeführt. In Richtung Goldisthal durchfuhren am Nachmittag über 390 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h.
Es wurden 75 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 20 Fällen müssen die Betroffenen mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 63 km/h.
