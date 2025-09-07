PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wohnwagen brennt in voller Ausdehnung

FW-MH: Wohnwagen brennt in voller Ausdehnung
  • Bild-Infos
  • Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Sonntagabend (07.09.2025) gegen 19.30 Uhr ein Brand eines abgestellten LKW in der Schultenhofstraße/Mannesmannallee gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnte ein brennender Wohnwagen am Straßenrand festgestellt werden. Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet eingeleitet. Parallel sicherte die Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Nachdem letzte Glutnester abgelöscht wurden, erfolgte eine abschließende Kontrolle der Überreste des Wohnwagens mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. (TBi)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
E-Mail: leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren