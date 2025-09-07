Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wohnwagen brennt in voller Ausdehnung

Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am heutigen Sonntagabend (07.09.2025) gegen 19.30 Uhr ein Brand eines abgestellten LKW in der Schultenhofstraße/Mannesmannallee gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug, der Führungsdienst, sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort konnte ein brennender Wohnwagen am Straßenrand festgestellt werden. Sofort wurde eine Brandbekämpfung mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr ausgerüstet eingeleitet. Parallel sicherte die Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Nachdem letzte Glutnester abgelöscht wurden, erfolgte eine abschließende Kontrolle der Überreste des Wohnwagens mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. (TBi)

