Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Dachstuhlbrand in Mülheim-Heißen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Heißen alarmiert. Nachbarn meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines im Umbau befindlichen Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits eine schwarze Rauchsäule und Flammenschein über dem betroffenen Haus erkennbar. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwache Heißen wurde umgehend eine Drehleiter zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Parallel dazu wurde eine Gasflasche, die sich auf dem Dach des Gebäudes befand, aus dem Gefahrenbereich gezogen und gekühlt. Durch weitere Einsatzkräfte der Feuerwache 1 wurde das Innere des Wohngebäudes auf Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden - das Feuer beschränkte sich ausschließlich auf die Dachkonstruktion des Hauses.

Der Brand konnte unter Zuhilfenahme eines C-Rohres über die Drehleiter schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Um weitere Glutnester zu erreichen, wurde die Dachhaut teilweise geöffnet und darunterliegendes Dämmmaterial abgelöscht.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Einsatzstelle wurde nach rund einer Stunde an die Polizei übergeben. Diese führt nun die Brandursachenermittlung durch.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen, sowie Einheiten des Führungs- und des Rettungsdienstes. (MBö)

