FW-MH: Motorradunfall auf der BAB 40 - eine verletzte Person

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025 wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 14.39 Uhr ein Alleinunfall eines Motorradfahrers auf der BAB 40, in Fahrtrichtung Duisburg auf Höhe der Ausfahrt Kaiserberg gemeldet. Daraufhin wurde durch die Leitstelle sofort der Rüstzug, sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerten sich bereits zwei zufällig anwesende Ärzt*innen um den verunfallten Motorradfahrer. Der verletzte Motorradfahrer wurde umgehend rettungsdienstlich versorgt und in ein Duisburger Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurde für die Dauer der Maßnahmen die Einsatzstelle abgesichert und der Rettungsdienst unterstützt. Nach zirka 40 Minuten konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden. Während der gesamten Einsatzdauer kam es auf der BAB 40 aufgrund einer Fahrspursperrung in Fahrtrichtung Duisburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (TT)

