Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Blankenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich kurz vor 15:00 Uhr auf der B88 in Bad Blankenburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr die B88 (Bahnhofstraße) in Fahrtrichtung Schwarza. An der Ampelkreuzung Wirbacher Straße/Bahnhofstraße kam es verkehrsbedingt zu einem leichten Rückstau. Der Hyundai-Fahrer beabsichtigte dann, nach links in eine Grundstücksauffahrt abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers zudem gegen einen weiteren, unbeteiligten Pkw gedrückt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Hyundai sowie der entgegenkommende Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden eigenständig von den Beteiligten von der Fahrbahn entfernt, sodass es nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam.

