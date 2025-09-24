Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand auf Abrissgelände

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei in Rudolstadt zu einem Brandgeschehen. Neben Kräften der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Im Rahmen von Abrissarbeiten am Gebäude kam es mutmaßlich durch Schweißarbeiten am Dach zu einer Hitzeentwicklung. In der Folge entzündete sich das Dämmmaterial, wodurch ein Feuer auf einer Fläche von etwa 20 mal 25 Metern entstand.

Eigene Löschversuche der Abrissfirma blieben erfolglos, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde. Diese konnte den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Ein Mitarbeiter der Abrissfirma erlitt einen Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt und im Anschluss aus der Versorgung entlassen.

Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Ein brennbarer Sachschaden am Abrissgebäude entstand nicht.

