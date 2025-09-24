PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladener Holzlaster gestoppt

Gräfenthal (ots)

Am Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei in Gräfenthal einen Lkw, der augenscheinlich überladen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde das Fahrzeug auf eine Waage gefahren. Dabei stellten die Polizisten ein Gesamtgewicht von über 53.700 Kilogramm fest. Dies entsprach einer Überladung von rund 34 Prozent. Gegen den 43-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

