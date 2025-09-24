Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Überladener Holzlaster gestoppt
Gräfenthal (ots)
Am Dienstagvormittag kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei in Gräfenthal einen Lkw, der augenscheinlich überladen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde das Fahrzeug auf eine Waage gefahren. Dabei stellten die Polizisten ein Gesamtgewicht von über 53.700 Kilogramm fest. Dies entsprach einer Überladung von rund 34 Prozent. Gegen den 43-jährigen Fahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.
