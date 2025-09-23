PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletzter

Ernstthal (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin verletzt wurde.

Die junge Frau war mit ihrem Audi von Piesau in Richtung Lauscha unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Ernstthal geriet sie in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam nach mehreren Metern zum Stehen.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 11:11

    LPI-SLF: Unfall mit zwei Leichtverletzten

    Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Triptiser Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 32-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Dreitzsch kommend. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 45-km/h-Fahrzeug, das mit zwei 16-jährigen Insassinnen besetzt war. Die beiden ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:04

    LPI-SLF: Mehrere Beschuldigte plündern Kleidercontainer

    Saalfeld (ots) - Mehrere Beschuldigte wurden in der zurückliegenden Nacht kurz vor 02 Uhr dabei beobachtet, wie sie Am Blankenburger Tor in Saalfeld einen Altkleidercontainer plünderten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten dann mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 26-49 Jahre feststellen, die mehrere Kleidungsstücke aus dem DRK-Container gestohlen hatten. Nach Personalienerfassung wurden die Beschuldigten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:03

    LPI-SLF: Unfall beim Überholen

    L1145/ Cursdorf (ots) - Ein ominöses Fahrmanöver führte gestern Abend bei Cursdorf zu einem Unfall. Ein 36-jähriger wollte einen Vorausfahrenden auf der Landesstraße 1145 bei Cursdorf in Richtung Oberweißbach überholen und setze dementsprechend an. Aus unbekannten Gründen missfiel dies dem vorausfahrenden 33-Jährigen offensichtlich, sodass der Mann mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur zog. Wahrscheinlich wollte er so den Überholvorgang abbrechen, jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren