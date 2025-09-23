Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletzter

Ernstthal (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin verletzt wurde.

Die junge Frau war mit ihrem Audi von Piesau in Richtung Lauscha unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Ernstthal geriet sie in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam nach mehreren Metern zum Stehen.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell