LPI-SLF: Unfall beim Überholen

L1145/ Cursdorf (ots)

Ein ominöses Fahrmanöver führte gestern Abend bei Cursdorf zu einem Unfall. Ein 36-jähriger wollte einen Vorausfahrenden auf der Landesstraße 1145 bei Cursdorf in Richtung Oberweißbach überholen und setze dementsprechend an. Aus unbekannten Gründen missfiel dies dem vorausfahrenden 33-Jährigen offensichtlich, sodass der Mann mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur zog. Wahrscheinlich wollte er so den Überholvorgang abbrechen, jedoch kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Noch vor der polizeilichen Unfallaufnahme soll es zwischen den Unfallgegnern zur Auseinandersetzung gekommen sei- der genaue Unfallhergang und die anschließenden Streitigkeiten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

