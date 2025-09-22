PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss festgestellt

Schmorder/Pößneck (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Polizeikräfte in zwei Fällen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss fest.

Am Samstag, kurz vor 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte im Bereich Schmorda einen 42-jährigen Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt.

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, geriet in der Orla-Münder-Straße in Pößneck ein 49-jähriger Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und stellten zudem eine Bierflasche im Fahrzeuginnenraum fest. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Aufgrund der Umstände wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

In beiden Fällen leiteten die Polizeikräfte entsprechende Verfahren ein.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

