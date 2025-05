Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand einer Halle im Überseehafen Rostock am 20.05.2025, 19:47 Uhr

Rostock (ots)

Am frühen Abend des 20.05.2025 wurde die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Rostock über einen Hallenbrand am Steinkohlekraftwerk im Überseehafen informiert. Daraufhin wurden umgehend die Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf zum Einsatzort entsandt. Durch die ersteintreffenden Kräfte konnte der Brand schon während der Anfahrt bestä-tigt und der Einsatzort präzisiert werden. Hierbei handelte es sich um eine Lackierhalle einer Korrosionsschutzfirma an der Ost-West-Straße. Durch die anwesenden Mitarbeiter wurde die vollständige Räumung der Betriebsstätte bestätigt, so dass sofort die Brandbekämpfung eingeleitet werden konnte. Die Löschmaßnahmen wurden über insgesamt 3 C-Rohre im Innen- als auch Außenangriff vorgenommen, um die weitere Ausbreitung in der Halle als auch auf die benachbarte Halle zu verhindern. Gegen 21:45 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet und die Einsatzstelle sukkzessiv in den Eigentümer übergeben werden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminal-polizei hinzugezogen, die ihrerseits den Brandort aufsuchte. Angaben zur Brandursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt waren 64 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf und des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt.

