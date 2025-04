PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall mit Landung des Rettungshubschraubers, Gemarkung Brechen, A 3, zwischen Bad Camberg und Limburg, Freitag, 11.04.2025, 08:45 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Reu) Am Freitagmorgen kam es auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein, auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender 69-jähriger Porschefahrer, aus derzeit noch ungeklärter Ursache in die rechte Seite eines PKW prallte, welcher sich links neben ihm auf dem linken Fahrstreifen befand. Durch den Anprall kam der Sportwagen ins Schleudern und beschädigte fünf weitere PKW, in denen ein Beifahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Porsche wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die zum Teil nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kamen auf der linken und mittleren Fahrspur zum Stehen, so dass während der Unfallaufnahme eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Köln bestand. Erst nach Eintreffen der Abschleppdienste und nach Einsatz der Kehrmaschine konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Durch die Sperrung bildete sich ein Stau von bis zu 14 km Länge. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Gegen 10:50 Uhr konnten alle Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben. Hinweise bitte unter der 0611-345-4140 an Polizeiautobahnstation Wiesbaden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell