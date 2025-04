PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall mit Personenschaden am Wiesbadener Kreuz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am späten Freitagnachmittag des 04.04.2025 um 18:32 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall am Wiesbadener Kreuz (Gemarkung Hochheim), bei dem eine vierköpfige afghanische Familie mit deutschem Wohnsitz verunfallte und dabei verletzt wurde.

Der 28-Jährige afghanische Fahrer befuhr zusammen mit Familienangehörigen (Vater, Mutter, Bruder) am Wiesbadener Kreuz die Verbindung von der A3 aus Richtung Köln zur A66 in Richtung Frankfurt. Im Kurvenbereich kam das Auto der Familie aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Beginn der dortigen Schutzplanke auf. Hierdurch wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert und überschlug sich mehrfach, bis es schließlich ca. 25 Meter von der Fahrbahn entfernt auf der rechten Seite zum Liegen kam.

Der 28-Jährige Fahrer und seine 52-Jährige Mutter wurden durch den Unfall verletzt und werden über Nacht im Krankenhaus bleiben müssen. Der 18-Jährige Bruder und der 64-Jährige Vater wurden nur leicht verletzt. Alle Familienangehörigen wurden aber für weitere Untersuchungen durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Da das Auto der Familie auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam, musste die Feuerwehr helfen, um die Insassen zu befreien.

Am Fahrzeug der Familie entstand Totalschaden. Die Schutzplanke in dem Bereich und ein Leitpfosten wurden beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 16.500 Euro.

Aufgrund des Unfalls mussten Teile des Wiesbadener Kreuzes für den Verkehr gesperrt werden. Verkehrsstau bildete sich hierdurch aber nicht.

Der noch in der Probezeit befindliche Fahrer wird sich nun einem Strafverfahren stellen müssen, da die Familienangehörigen durch den Unfall verletzt wurden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell