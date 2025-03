PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall mit Personen- und hohem Sachschaden in einer Baustelle am Wiesbadener Kreuz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am Dienstagabend des 25.03.2025 um 22:46 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Süden kurz nach dem Wiesbadener Kreuz (Gemarkung Hochheim am Main) ein Unfall in einer dort eingerichteten Baustelle. In der Baustelle wurde die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert und von ursprünglich 3 Fahrstreifen war nur noch der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Neben mehreren beleuchteten Sperrwänden und Warnbaken wurden zusätzlich die Wechselschilderbrücken durch die Verkehrszentrale Deutschland in diesem Bereich aktiviert und zeigten die Sperrung der Fahrstreifen durch rote gekreuzte Schrägbalken an.

Der 35-Jährige deutsche Fahrer eines Pkw Hyundai Kona fuhr in die ordnungsgemäß eingerichtete Nachtbaustelle kurz nach dem Wiesbadener Kreuz ein und fuhr auf einen der aufgestellten Sperranhänger auf. Der PKW verkeilte sich unter dem Sperranhänger und blockierte so den linken Fahrstreifen. Die südliche Richtungsfahrbahn der Autobahn 3 musste daher für den Verkehr gesperrt werden, da kein Fahrstreifen mehr befahrbar war.

Der 35-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Hyundai Kona entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro und an dem Sperranhänger ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Es entstand daher ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro. Andere Kraftfahrzeuge waren glücklicherweise nicht beteiligt.

Sperranhänger und PKW wurden vor Ort durch Mitarbeiter der Baustelle unter Nutzung von Abschleppseilen und Fahrzeugen getrennt, so dass die Vollsperrung bereits nach ca. 15 Minuten aufgehoben werden konnte.

Den 35-Jährigen Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren, da er trotz der Sperrung des Fahrstreifens durch die roten Schrägbalken einen Unfall verursachte.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell