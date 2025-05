Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Person eingeklemmt

Rostock (ots)

Am Montag, dem 19. Mai 2025, wurde um 16:24 Uhr über den Notruf der Leitstelle Rostock ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in der Langenstraße in Rostock gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine männliche Person im Bereich der Straßenbahn und der Haltestelle eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine patientenorientierte technische Rettung ein. Hierfür musste der Triebwagen mithilfe spezieller Ausrüstung der Feuerwehr angehoben werden. Bereits nach weniger als 30 Minuten konnte die Person befreit und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde der Straßenverkehr in beide Richtungen vollständig gesperrt. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock, der Freiwilligen Feuerwehr Stadt-Mitte, des Rettungsdienstes sowie der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Sven Scharschmidt

diensthabender Leitungsdienst

Berufsfeuerwehr Rostock

